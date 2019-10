Beach tennis Inscrições abertas para o estadual de beach tennis

A cidade de Corumbá, a 420 km de Campo Grande, vai receber no próximo mês, a 4ª e última etapa da temporada do Circuito Sul-mato-grosssense de Beach Tennis. Organizado pela Federação de Beach Tennis de Mato Grosso do Sul em parceria com a Associação dos Tenistas de Corumbá e Paz Tênis & Beach Tennis, o torneio terá disputas nas categorias duplas femininas, masculinas e mistas, classes C para iniciantes, B para intermediários e A para a categoria principal.

Com duas etapas em Campo Grande e uma em Três Lagoas em 2019, a competição vai definir os melhores atletas do ranking sul-mato-grossense e os oito primeiros vão disputar o Rei e Rainha da Praia em dezembro na capital.

O evento, que acontece de 15 a 17 de novembro na Associação Médica de Corumbá terá ainda uma clinica para professores e atletas da modalidade. De acordo com o diretor técnico da entidade, Leonardo Martins, a ideia é justamente essa, levar a modalidade à diferentes cidades do interior e a partir desse ano, Corumbá entra no calendário do Circuito. “Após Bonito e Três Lagoas, agora iniciamos a etapa Corumbá, município que teve representante campeão na 3ª etapa” revela Leonardo.

Detentora do primeiro titulo nacional para Mato Grosso do Sul e do topo do ranking da categoria mista A da Confederação Brasileira de Tênis ao lado de Jailson Paz, a atleta Eva Regina já esteve entre as oito melhores na categoria profissional da Confederação Brasileira de Beach Tennis. Atual número 1 do ranking sul-mato-grossense, Eva Regina já confirmou participação na etapa ao lado da parceira Raissa Caroline, destaque da modalidade nos últimos anos, apesar da pouca idade, apenas 17 anos.

A competição vai reunir atletas de vários municípios além de Corumbá e Ladário, como Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. As inscrições seguem até o dia 12/11 pelo email beachtennisfbtms@gmail.com