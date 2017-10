Inscrições abertas para processo seletivo de mestrado e doutorado em Biotecnologia da UCDB

Veja as últimas notícias da UCDB para você que está interessado em Mestrados e Doutorados

O Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) está com inscrições abertas para o processo seletivo dos cursos de mestrado e doutorado, sendo as inscrições para o mestrado até 20 de novembro e no caso doutorado é realizada em fluxo contínuo. As inscrições podem ser feitas pela internet.

Os documentos necessários para efetivar a matrícula são: cópias autenticadas do diploma do curso de graduação; histórico escolar do curso superior; carteira de identidade; CPF; título de eleitor; certidão de casamento; uma foto 3x4 recente; comprovante de residência.

As linhas de pesquisa do programa são: “Bioprospecção de princípios ativos, genes promotores e vetores de expressão”; “Biotecnologia aplicada à agroindústria” e “Biotecnologia aplicada à saúde humana e animal”. Confira o edital completo acesso o link ou para mais informações basta acessar aqui, ligar para(67) 3312-3768 ou ainda enviar e-mail para mbiotec@ucdb.br.