InscriÃ§Ãµes abertas para processo seletivo do TJMS

OPORTUNIDADE Inscrições abertas para processo seletivo do TJMS A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 24 de novembro

Foto: Divulgação

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com inscrições abertas para o processo seletivo destinado à formação de cadastro de reserva para o programa de estágio do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. As oportunidades são para estudantes do curso superior de Direito.

O órgão público oferece bolsa-auxílio de R$ 800,00 para jornada de cinco horas diárias, além de auxílio-transporte de R$ 8,00 por dia efetivamente estagiado. As inscrições serão realizadas gratuitamente até às 23h59 (horário oficial de Brasília) do dia 07 de novembro, através do site do TJMS: www.tjms.jus.br .

Para realizar a inscrição, o candidato deverá acessar o site do TJMS, preencher o “Formulário de Inscrição”, imprimir o boleto bancário e recolher a taxa de R$ 20,00 na rede bancária autorizada até o dia 08 de novembro. Caso não o faça, sua inscrição será automaticamente cancelada.

A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 24 de novembro de 2019, no período matutino, das 8h às 11h. O resultado provisório será divulgado no portal do TJMS, após 48 horas da realização do certame.

Os selecionados receberão bolsa-auxílio, vale transporte, entre outros benefícios previstos na Lei do Estágio. As vagas têm jornada de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira. Mais informações através do portal: www.tjms.jus.br.

SERVIÇO

Evento: Processo Seletivo Gratuito Programa de Estágio Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul

Data: Até às 23h59 do dia 07 de novembro de 2019

Inscrições pelo site: www.tjms.jus.br