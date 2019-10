Inscrições de concurso Inscrições de concurso com salário de até R$ 12,6 mil são prorrogadas Prazo foi estendido devido ao período que a página de inscrição do candidato ficou fora do ar. Ao todo, são 120 vagas

Por: Campograndenews 14/10/2019 às 17:59 Comentar Compartilhar

Foi prorrogado o prazo de inscrições do concurso da Prefeitura de Itaquiraí, município localizado a 410 km de Campo Grande. O novo período vai até 28 de outubro. As remunerações vão de R$ 1.080,40 a R$ 12.612,25 em jornadas de 30 a 40 horas semanais. De acordo com o comunicado da prefeitura, o prazo foi estendido devido ao período que a página de inscrição do candidato ficou fora do ar. São 120 vagas com taxa de inscrição de R$ 40 a R$ 90. Para nível fundamental há vagas para motorista de transporte escolar, tratorista, operador de máquinas, pedreiro, motorista, auxiliar de serviços diversos, mecânico, auxiliar de mecânico, vigia, monitor social desportivo, zelador e merendeira/copeira. Também há oportunidades para níveis médio e técnico: assistente administrativo, técnico de enfermagem, recepcionista, técnico de odontólogo, agentes de endemias, agente fiscal sanitário e técnico de laboratório. Para nível superior há vagas para profissional de Educação física, médico-veterinário, engenheiro agrônomo, médico, enfermeira, odontólogo, fiscal sanitário, farmacêutico, assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, fiscal de tributos e fiscal de postura. O concurso é realizado pela Faculdade Alfa. Mais informações sobre o certame podem ser obtidas clicando aqui.