Educação Inscrições do Sisu estarão abertas nesse Dia dos Namorados "Mais de 57 mil vagas serão ofertadas, em 68 instituições"

A partir de amanhã, terça-feira (12), estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no ano passado, poderão se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

O programa é para aqueles que desejam ingressar no ensino superior em uma universidade pública. Segundo o edital, mais de 57 mil vagas serão ofertadas, em 68 instituições, para o segundo semestre deste ano.

Para concorrer a uma dessas vagas, o estudante deve ter realizado o Enem 2017 e não pode ter zerado a redação. Pela internet, o candidato escolhe, por ordem de preferência, até duas opções de curso, podendo ser alteradas até o fim das inscrições.

O resultado da primeira chamada deve ser divulgado no dia 18 de junho e o selecionado deve se matricular entre 22 e 28 de junho. Por isso, é importante ter toda a documentação já separada.

O prazo para a lista de espera é de 22 a 27 deste mês, mas o candidato só entra nela, se registrar no sistema.

Todas as informações e as inscrições estão no site sisu.mec.gov.br.