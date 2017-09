Inscrições estão abertas para a Semana Teológica

Veja as últimas notícias da UCDB para você que está interessado em UCDB

A Semana Teológica com o tema “O Cuidado com a Casa Comum: Por uma Consciência Ecológica Integral” terá início dia 11 e segue até o dia 15 de setembro. O evento será realizado no anfiteatro Dom Bosco no bloco A da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). As inscrições podem ser feitas no site da instituição www.ucdb.br/eventos.

Os objetivos são provocar o diálogo interdisciplinar sobre questões em que as repercussões ambientais comprometem a qualidade de vida das pessoas e incentivar o debate no ambiente acadêmico favorecendo um saber ambientalmente responsável e ético, além de apresentar o pensamento social da Igreja em relação ao assunto.

Cronograma:

11/09 - 19h30 às 22h

- Palestra: A Temática Ecológica a partir de uma Perspectiva Teológica

Ministrante: Ir. Afonso Murad - Pedagogo, especialista em Gestão e Doutor em Teologia. Professor universitário e escritor, dedica-se a causas sociais e ambientais.

12/09 - 19h30 às 22h

- Palestra: A Interação entre o Desenvolvimento e a Sustentabilidade: Os Desafios de uma Consciência Ambiental

Ministrante: Juliana Mendonça Casadei - Mestre em Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos (UFMS).

13/09 - 19h30 às 22h

- Palestra: A Questão Ecológica na Doutrina Social da Igreja

Ministrante: Frei Nilo Agostini - Doutor em Teologia, professor, pesquisador, escritor e conferencista na área da Ética Cristã ou Teologia Moral.

14/09 - 19h30 às 22h

- Palestra: O Cuidado com a Casa Comum: Horizontes da Laudato Si

Ministrante: Frei Nilo Agostini

15/09 - 19h30 às 22h

- Mesa de debate: Por uma Ética Ecológica na Vida Cotidiana

Mediador: Luiz Gustavo - Seminarista da Arquidiocese de Campo Grande/MS, licenciado em Filosofia pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), é acadêmico do 4° ano de Teologia do Instituto Teológico João Paulo II (ITEO).

Texto sob supervisão de Gilmar Hernandes.