Revalida Inscrições para 2ª fase do Revalida 2018 terminam hoje

As inscrições para a 2ª etapa, a Prova de Habilidades Clínicas, do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2018 terminam hoje (15). Médicos que se formaram no exterior e querem atuar no Brasil devem se inscrever até as 23h59 (horário oficial de Brasília) por meio do portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O edital foi publicado na última quinta-feira (11).

Para inscrever-se, o participante deverá acessar novamente o sistema de inscrição, portando seu código de identificação e senha, e escolher o local de aplicação da prova, dentre os cinco disponíveis – cada um com capacidade limite de 210 vagas. São eles: Brasília (Hospital Universitário de Brasília); Curitiba (Hospital de Clínicas); São Luís (Hospital Universitário Materno Infantil); Manaus (Hospital Universitário Getúlio Vargas); e Belo Horizonte (Hospital das Clínicas).

De acordo com o Inep, também é necessário emitir um novo boleto para pagamento de taxa relativa à nova etapa da avaliação, no valor de R$ 450, que deverá ser pago até amanhã (16). O órgão informou que participantes na condição sub judice só poderão participar do exame se a decisão de caráter liminar, que determinou sua participação no certame, estiver em vigor até a data da aplicação da prova. “Tendo sido revogada ou modificada, todos os atos vinculados ao certame perdem sua eficácia”, informou a entidade.

A prova

Nesta 2ª etapa, o participante precisa executar dez tarefas perante uma banca, que vai examinar suas habilidades para o exercício da função médica. Para isso, ele percorre dez estações resolvendo tarefas como a investigação de história clínica, a interpretação de exames complementares, a formulação de hipóteses diagnósticas, a demonstração de procedimentos médicos e o aconselhamento a pacientes ou familiares.

A prova está prevista para os dias 17 e 18 de novembro, em dois turnos: das 9h às 13h e das 14h30 às 19h (horário de Brasília).

O Revalida

O Revalida subsidia os processos de revalidação, por determinadas universidades públicas, dos diplomas de médicos que se formaram no exterior. O exame é direcionado a estrangeiros e brasileiros que se graduaram em outro país e querem exercer a profissão no Brasil.

Para participar é preciso ser brasileiro ou estrangeiro em situação legal de residência no Brasil e ter diploma médico expedido por instituição de ensino superior estrangeira, reconhecida no país de origem pelo seu Ministério da Educação ou órgão equivalente, e autenticado pela autoridade consular brasileira.