Inscrições para 7ª edição do Programa de Bolsas Ibero-Americanas se encerram na próxima sexta-feira

Encerram-se na próxima sexta-feira (9) as inscrições para a 7ª edição do Programa de Bolsas Ibero-Americanas — parceria entre Banco Santander, Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e diversas outras universidades que promove o intercâmbio anual de estudantes de graduação entre instituições de ensino superior de 10 países da região Ibero-América. Interessados podem se inscrever por meio do site do Banco Santander.

Programa foi lançado em 2011 e tem como objetivo principal contribuir para incrementar a qualidade da formação dos alunos. A UCDB participa da ação desde 2012 e já enviou 45 acadêmicos para estudarem em universidades internacionais renomadas e, no momento, há 10 universitários da Instituição distribuídos nas universidades de Aveiro e Porto em Portugal e na universidade de Guadalajara no México. Além destes países o Programa abrange também Peru, Argentina, Espanha, Chile, Colômbia, Porto Rico e Uruguai.

Católica oferece este ano, cinco bolsas para acadêmicos de graduação presencial. Os selecionados terão a oportunidade de estudar durante um semestre na universidade que escolher entre os países participantes. A bolsa do Programa é de aproximadamente 3 mil euros por aluno e pode ser usada como um auxílio para cobrir despesas como acomodação, transporte e alimentação. Toda verba disponibilizada dele ser usufruída pelo acadêmico dentro do período do intercâmbio.

Seleção de acadêmicos

Para participar da seleção o acadêmico da UCDB deve ser brasileiro nato ou naturalizado, morar no Brasil, ser maior de 18 anos, ter baixa condição econômica social e não ter participado de nenhum programa de mobilidade internacional promovido pelo Santander. Deve também estar devidamente matriculado na graduação presencial, além disso, é exigido que o candidato esteja, no mínimo, no 2º semestre e, no máximo, no antepenúltimo semestre do curso. É preciso ter conhecimento básico ou intermediário da língua espanhola e ter uma conta ativa no Santander por no mínimo 89 dias.

A seleção dos bolsistas está sob responsabilidade da Assessoria de Relações Internacionais da Católica , será avaliado o conhecimento que o candidato possui em relação à graduação que está cursando, noções de espanhol e o atendimento ao edital que pode ser conferido por meio do site da UCDB, basta clicar aqui.

Etapas

Na primeira etapa será analisado o desempenho acadêmico do candidato com base nas médias semestrais. Os selecionados para a segunda etapa do processo seletivo serão informados por meio de telefonemas e e-mails, além da divulgação no site da UCDB.

Após a divulgação, será realizada uma entrevista com cada um dos aprovados na primeira etapa. Atividades extracurriculares em que participou, domínio do idioma, perfil pessoal e motivação são pontos que serão avaliados. Candidatos deverão apresentar durante a entrevista os comprovantes originais de atividades extracurriculares, atividades de extensão, projetos científicos, publicações, estágios entre outros certificados, além de uma carta de ciência escrita pelo coordenador do curso e uma carta de motivação de 15 linhas escrita pelo próprio candidato, na qual informa a importância da participação do Programa. Após as entrevistas a lista de aprovados será divulgada no site.