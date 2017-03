Cidade Inscrições para a 1ª corrida “Ninguém Segura essa Mulher” terminam nesta sexta

Por: Redação, com assessoria

Estão abertas até está sexta-feira (24), as inscrições 1ª corrida e caminhada “Ninguém Segura essa Mulher”, que tem como objetivo fomentar a prática esportiva e enaltecer a figura da mulher sul-mato-grossense que atua na área da segurança pública. O evento conta com o apoio do Governo do Estado e da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Para participar e receber o kit atleta, os interessados deverão efetuar a inscrição no site, no valor de R$ 50, destinado exclusivamente para aquisição do kit de corrida e caminhada.

O evento que é aberto ao público, está condicionado a participação com a utilização de camisa na cor pink, semelhante à que os atletas devidamente inscritos utilizarão, com a finalidade de dar ênfase a ação que pretende mobilizar a população campo-grandense em especial as mulheres.

É importante destacar que esse tipo de participação sem estar devidamente inscrito não enseja a concorrência nas modalidades, bem como o recebimento de qualquer item que compõe o kit do atleta e de prêmios, e também não enseja a participação no sorteio de brindes, uma vez que são itens que compõem o kit atleta e são exclusivos daqueles que fizerem a aquisição por meio da inscrição, para que seja feito o sorteio prêmios correspondente a numeração do chip.

A 1ª corrida e caminhada “Ninguém Segura essa Mulher”, acontece neste sábado (25) e terá um percurso de 5 quilômetros, com concentração prevista para às 16h30, na Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas. Mais informações pelo telefone (67) 3023-7225.