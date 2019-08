ESPORTE Inscrições para a 9ª Corrida Saúde Cassems-Noturna são prorrogadas até dia 10 de setembro O evento tem o objetivo de promover um estilo de vida saudável por meio da prática esportiva

Foto: Reprodução

As inscrições para a “9ª Corrida Saúde Cassems-Noturna”, que acontece no dia 19 de outubro, foram prorrogadas até o próximo 10 de setembro. Para fazer se inscrever, os interessados podem acessar o site www.cassems.com.br/corridasaudeou, pessoalmente, na loja Anita da Avenida Mato Grosso, 2953, das 8h às 21h, ou na sede da Cassems, na Rua Antônio Maria Coelho, 6065, das 8h às 12h e das 13h às 16h30. As vagas são limitadas.

O valor da inscrição é de R$ 70,00, mais dois quilos de alimentos não perecíveis, exceto sal, para os beneficiários da Caixa dos Servidores, o valor é de R$ 35,00, mais dois quilos de alimentos não perecíveis, exceto sal. A entrega dos kits acontece nos dias 17 e 18 de outubro, das 9h às 18h, na sede da Cassems em Campo Grande e os alimentos entregues serão doados para instituições de caridade.

A “9ª Corrida Saúde Cassems-Noturna” terá duas categorias: caminhada de 3 km e corrida de 5km e 10km. Para a caminhada, a idade é livre, já para a corrida, a idade mínima é de 16 anos e, para menores de 16 anos, é necessária a autorização do responsável. A concentração será às 18h e a largada, às 19h, na Avenida Dr. Fadel Tajher Yunes, próximo à Receita Federal.

A “Corrida Saúde Cassems” é hoje mais do que um evento esportivo. É o encontro de mais de duas mil pessoas que, unidas pelo mesmo propósito, promovem um estilo de vida saudável. Realizada desde o ano passado no período noturno, a corrida possibilita o bem-estar e alegria. Na última edição, cerca de 2.600 atletas participaram da corrida e caminhada.



Serviço: A “9ª Corrida Saúde Cassems-Noturna” acontece no dia 19 de outubro, às 19h, na Avenida Dr. Fadel Tajher Yunes, próximo à Receita Federal. A entrega dos kits acontece nos dias 17 e 18 de outubro, das 9h às 18h, na sede da Cassems, na Rua Antônio Maria Coelho, 6065, em Campo Grande. As inscrições podem ser feitas até 10 de setembro, pelo site www.cassems.com.br/corridasaude, ou pessoalmente na loja Anita da Avenida Mato Grosso, 2953, das 8h às 21h, ou na sede da Cassems, na Rua Antônio Maria Coelho, 6065, das 8h às 12h e das 13h às 16h30.