Graffiti Inscrições para a segunda etapa do Festival de Graffiti vão até dia 25

As inscrições de novos projetos de arte visual para a segunda etapa do “II Festival de Graffiti da UFGD” podem ser feitas até o dia 25 de janeiro. O Festival tem como finalidade grafitar com intervenções artísticas a Moradia Estudantil da Universidade, difundindo a ideia de que grafite também é arte. Os participantes deverão apresentar projetos que ilustrem o tema “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 04 da ONU: Educação de Qualidade”.

O formulário de inscrição pode ser acessado e baixado pelo endereço http://portal.ufgd.edu.br/editais. Para concorrer a uma das categorias, os interessados deverão encaminhar sua proposta no endereço de e-mail: culturaufgd@gmail.com. A realização do Festival está prevista para o dia 13 de abril de 2019.

Os projetos serão selecionados dentro das categorias “artistas individuais” ou “artistas coletivos” e devem ser elaborados para uma área de aproximadamente 22m de comprimento. O proponente deverá ser maior de 18 anos e até 03 grupos selecionados serão premiados individualmente com o valor de R$ 3.500.

Acesse o edital completo, com todos os detalhes da seleção, pelo link: http://files.ufgd.edu.br/arquivos/editais/78/PROEX/Edital%20PROEX.PRAD%20n%C2%BA%2039.2018%20Graffiti%20Reabertura%20-%20Moradia%20Estudantil.pdf.

Serviço

Mais informações podem ser obtidas na Coordenadoria de Cultura, pelo telefone (67) 3410-2872 ou pelo e-mail cultura@ufgd.edu.br.

Esse evento é um projeto de extensão realizado pela Coordenadoria de Cultura da PROEX/UFGD/UFGD, sob a coordenação da professora Gicelma Chacarosqui.