InscriÃ§Ãµes para aluno especial no mestrado e doutorado em Biotecnologia estÃ£o abertas

Inscrições Inscrições para aluno especial no mestrado e doutorado em Biotecnologia estão abertas

Quem deseja ingressar como aluno especial no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Biotecnologia da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) já pode fazer a inscrição para o primeiro semestre de 2019. O procedimento deve ser feito, das 12h às 17h30, na Secretaria Acadêmica do Programa, localizada no piso superior do bloco Biossaúde.

São oferecidas, este ano, quatro opções de disciplinas para os interessados: “Animais de laboratório”; “Empreendedorismo, inovação tecnológica e propriedade intelectual”; “Desenho racional de peptídeos antimicrobianos” e “Ferramentas e métodos em análises filogenéticas aplicadas”.

Para ingressar como aluno especial no curso de mestrado, o candidato precisa portar diploma de nível superior ou ser acadêmico do último ano de graduação nas áreas de exatas e da terra, ciências biológicas, saúde e ciências agrárias. Já no caso do doutorado, é obrigatório que o interessado tenha concluído o mestrado e apresente o diploma, na falta do documento é exigida a ata de defesa.

Mais informações sobre o processo de seleção para aluno especial podem ser obtidas por meio da Secretaria Acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, basta entrar em contato pelo número (67) 3312-3768. Para saber outros detalhes a respeito de documentos exigidos e cadastros a serem feitos, basta clicar aqui.