Inscrições Inscrições para Bolsa-atleta e Bolsa-técnico vão até esta quinta-feira Em 2019, serão investidos mais R$ 1,3 milhões, um reajuste de R$ 152,679,00 no valor total do benefício

Esta é a últma semana para esportitas e técnicos se inscreverem nos programas Bolsa-atleta e Bolsa-técnico 2019. O prazo final para pleitear a bolsa estadual é o dia 8 de novembro e os interessados devem acessar o site da Fundesporte para concorrer.

Segundo a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte-MS), o novo sistema foi criado para facilitar os procedimentos de inclusão e participação dos atletas e técnicos ao benefício. O Bolsa-atleta conta com as categorias Estudantil, Nacional e Pódio Complementar. Já o Bolsa-técnico é dividido em Escolar e Nacional.

Do total de 190 bolsas, 100 são direcionadas à categoria estudantil, no valor de R$ 381,19; 50 à nacional, na quantia de R$ 871,29 e outras 20 bolsas são previstas para a categoria pódio, também no valor de R$ 871,29.

O Bolsa-técnico Escolar contemplará 10 treinadores com R$ 544,56 por mês e outros 10 técnicos com R$ 816,84 para o Bolsa-técnico Nacional.

Para 2019, serão investidos mais R$ 1,3 milhões, um reajuste de R$ 152,679,00 no valor total do benefício, sendo que o pagamento da primeira parcela está previsto para o mês de abril.

De acordo com o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda, os critérios de seleção serão extremamente democráticos. “É importante frisar que a bolsa estadual reconhece e oportuniza os atletas e técnicos de destaque de Mato Grosso do Sul, os critérios são por merecimento, visando sempre cumprir as exigências do edital”.

Foram mais de R$ 1,2 milhão de investimento do Governo do Estado, alusivo a 2017. Os atletas começaram a receber a primeira parcela em junho, referente a maio, e a última parcela será paga em 2019, no mês de competência. Em dezembro, serão pagos 50% das parcelas do benefício estadual.