ENSINO SUPERIOR Inscrições para bolsas remanescentes do ProUni começam dia 05 Candidatos que não estão estudando podem se inscrever entre os dias 05 e 16 de agosto

Foto: Reprodução

Estudantes matriculados ou não em uma universidade particular terão nova oportunidade de concorrer a uma das bolsas de estudo que não foram preenchidas no processo seletivo regular do Programa Universidade para Todos (ProUni) do segundo semestre.



As inscrições estarão abertas a partir desta segunda-feira (05 de agosto) e vão seguir cronogramas diferentes de acordo com a situação do candidato: Estudantes já matriculados podem se inscrever entre 05 de agosto e 30 de setembro; Candidatos que não estão estudando podem se inscrever entre os dias 05 e 16 de agosto.

COMO PARTICIPO?

A inscrição deverá ser feita na internet, no site do programa (http://prouniportal.mec.gov.br/). Diferente do processo seletivo regular, em que só podem participar os candidatos que realizaram a última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), para concorrer às vagas remanescentes do ProUni o estudante pode ter participado de qualquer uma das edições do ENEM a partir de 2010.



As bolsas integrais são destinadas a estudantes com renda familiar bruta per capita de até um e meio salário mínimo. As bolsas parciais contemplam os candidatos que têm renda familiar bruta per capita de até três salários mínimos.



PROUNI



O programa oferece bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior do país. Podem concorrer brasileiros sem diploma de curso superior que tenham participado de alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010. É preciso ter obtido nota superior a 450 pontos nas provas e não ter zerado a redação.

Os interessados precisam ainda preencher um ou mais dos seguintes requisitos: ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou em instituição privada como bolsista integral, ter alguma deficiência, ser professor da rede pública ou estar enquadrado no perfil de renda exigido pelo programa.

As bolsas integrais são para estudantes com renda per capita de até um salário mínimo e meio. Já as bolsas parciais destinam-se a candidatos que têm renda familiar per capita de até três salários mínimos.



O ProUni foi criado em 2004 pelo Ministério da Educação (MEC) e concede bolsas de estudo para cursos de graduação em instituições de ensino superior no Brasil.