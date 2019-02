Concurso Inscrições para concurso com de até R$ 9,6 mil terminam no dia 25

Terminam na próxima segunda-feira, 25, as inscrições no concurso público para professor do ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). São oferecidas 18 vagas nas áreas de Administração, Arquitetura, Biologia, Educação Física, Informática/Redes, Português/Inglês e Química.

Os interessados devem se inscrever pela Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS. A taxa é de R$ 150,00 e poderá ser paga em qualquer agência do Banco do Brasil até o dia 26.

Há reserva de vagas para pessoas pretas ou pardas e a candidatos com deficiência.

Os requisitos, formação exigida e demais regras do certame estão disponíveis no edital de abertura do concurso, publicado na Central de Seleção.

Concurso Público - Será composto por provas objetiva, de desempenho didático e de títulos/análise curricular.

A prova objetiva será realizada em Campo Grande no dia 31 de março, conforme conteúdo programático e bibliografia disponibilizados.

As provas de desempenho didático estão previstas para maio, de acordo com o cronograma do concurso.

O resultado final do certame deverá ser publicado até junho.

Vagas - Ao se inscrever no concurso público, o candidato fica ciente de que poderá exercer as atividades em uma das dez unidades do IFMS, localizadas em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

A escolha da unidade de lotação pelo candidato dependerá da sua classificação no concurso e da opção que fizer quando for convocado para o provimento do cargo.

A remuneração por 40 horas de trabalho semanais varia entre R$ 4.463,93 e R$ 9.600,92, dependendo da titulação do candidato, e é acrescida de auxílio alimentação mensal de R$ 458.

O regime de trabalho é de dedicação exclusiva, que impede o exercício em outra atividade pública ou privada.

Em caso de dúvidas, o contato deve ser feito pelo e-mail concurso.docente@ifms.edu.br.