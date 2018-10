Inscrições Inscrições para concurso com salários até R$ 4,6 mil terminam no domingo

Termina na próximo domingo, 14, o prazo de inscrições no concurso público para técnicos-administrativos em educação do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).

São oferecidas 23 vagas em cargos de nível superior. As opções são Administrador, Contador, Engenheiro Civil, Médico/Psiquiatra, Pedagogo, Técnico em Assuntos Educacionais, Tecnólogo em Gestão Pública e Tecnólogo em Gestão de Finanças.

Também são ofertadas 20 vagas para os seguintes cargos de nível médio: Assistente em Administração, Técnico em Agropecuária, Contabilidade, Edificações e Tecnologia da Informação, e Técnicos de Laboratório, nas áreas de Agropecuária, Biologia, Eletrotécnica e Mecânica.

Os interessados devem se inscrever pela Página do Candidato da Central de Seleção. Como as provas serão aplicadas em períodos diferentes (manhã e tarde), é possível se inscrever para um cargo de nível superior e um de nível médio.

As taxas de inscrição são de R$ 130 (superior) e R$ 90 (médio), e poderão ser pagas até 15 de outubro, exclusivamente no Banco do Brasil.

O IFMS reserva 20% das vagas a candidatos negros e 5% a pessoas com deficiência, conforme previsto pela legislação.

A distribuição das vagas e a titulação exigida em cada cargo constam no edital de abertura do concurso, disponível na Central de Seleção.

Isenção - Foi publicado nessa segunda-feira, 8, na Central de Seleção novo resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição para o concurso.

A iniciativa foi tomada pela comissão responsável pelo certame devido à ocorrência de falhas de ordem técnica no processamento de solicitações de isenção de pagamento da taxa de inscrição.

Por conta disso, somente os candidatos que tiveram a solicitação indeferida em função do não preenchimento do campo NIS no ato da inscrição (não atendimento ao item 8.3.1, letra a, do edital de abertura do concurso?) puderam preencher um formulário adicional de solicitação da isenção.

Aqueles que novamente tiveram o pedido indeferido podem entrar com recurso por meio de formulário online. O prazo é apenas nesta terça-feira, 9.

A divulgação final sobre tais pedidos de isenção será publicada às 20h (horário oficial de Mato Grosso do Sul) de quarta-feira, 10, também na Central de Seleção.

Já para os demais casos de pedidos de isenção, o resultado final será publicado ainda nesta terça, 9, na Central.

O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido deve efetuar o pagamento da taxa de inscrição até 15 de outubro, caso contrário, será excluído do certame.

Cargos - A carga horária de trabalho para todos os cargos é de 40 horas semanais, com exceção da vaga para Médico/Psiquiatra, que é de 20 horas por semana.

A jornada de trabalho poderá ocorrer durante o turno diurno e/ou noturno, de segunda a sábado, de acordo com as especificidades do cargo e as necessidades do IFMS.

A remuneração inicial é de R$ 4.638,66 para os cargos de nível superior e de R$ 2.904,96 para os de nível médio, já incluso o valor do auxílio alimentação. O servidor poderá ter benefícios como auxílios transporte e pré-escolar, assistência à saúde suplementar, incentivo à qualificação e outros, de acordo com a legislação em vigor.

Prova - Será objetiva de caráter classificatório e eliminatório, composta de 50 questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática, Legislação e Conhecimentos Específicos.

A data provável da prova é 20 de janeiro de 2019, sendo que a aplicação será feita exclusivamente em Campo Grande, no período da manhã para todos os cargos de nível médio, e à tarde para os de nível superior.

A homologação do resultado final está prevista para março do ano que vem.

A escolha da unidade de lotação pelo candidato aprovado dependerá da classificação no concurso e da opção que fizer quando for convocado para o provimento do cargo. O IFMS possui campi nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por uma vez, por igual período.

Em caso de dúvidas, o contato deve ser feito pelo e-mail concurso2018@ifms.edu.br.