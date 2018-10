IFMS Inscrições para cursos técnicos integrados do IFMS terminam na segunda-feira

Os estudantes que pretendem ingressar em um curso técnico integrado do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) no ano que vem têm até segunda-feira, 5, para se inscrever no Exame de Seleção 2019. É a oportunidade de fazer o ensino médio e um curso técnico ao mesmo tempo.

As 1.350 vagas são ofertadas em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Os interessados podem escolher entre nove opções de cursos técnicos: Agricultura, Agropecuária, Alimentos, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Informática para Internet, Mecânica e Metalurgia.

Para participar da seleção, o estudante deve concluir o ensino fundamental até a data da matrícula no IFMS, prevista para janeiro de 2019. Outro requisito é ter o Cadastro de Pessoa Física (CPF) em seu nome, já que o número deve ser informado no ato da inscrição. Saiba mais sobre os documentos necessários para participar do processo seletivo

Inscrições - Devem ser feitas na Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS, onde também está publicado o edital de abertura do processo seletivo.

Na Página do Candidato, o primeiro passo é fazer o cadastro. Quem já é cadastrado no sistema não precisa preencher os dados novamente. Depois, é só fazer a inscrição, escolhendo uma das opções de campus, curso e turno oferecidos.

Em caso de dúvidas, o candidato pode consultar as Orientações para Cadastro e Inscrição, e ainda conferir o vídeo com o passo a passo de como se inscrever.

Ação Afirmativa (Cotas) - Metade das vagas oferecidas é reservada a candidatos que cursaram todas as séries do ensino fundamental na rede pública. Desse total, há cotas aos que comprovarem renda familiar bruta mensal per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas, e a pessoas com deficiência.

A opção de beneficiário de ação afirmativa (cotista) deverá ser informada no ato da inscrição. Para mais informações sobre o assunto, o candidato interessado deverá ler atentamente ao item 2 do edital.

No anexo II do edital está disponibilizada a tabela completa das vagas, com as divisões para candidatos de ampla concorrência e das ações afirmativas.

Prova - Será aplicada no dia 25 de novembro, nos dez municípios onde o IFMS tem campus.

Os candidatos deverão responder 50 questões de múltipla escolha, sendo 20 de língua portuguesa, 20 de matemática e 10 de conhecimentos gerais, conforme conteúdo programático disponibilizado.

O gabarito deverá ser divulgado no dia seguinte. A previsão é que resultado final e a primeira chamada sejam publicados no dia 19 de dezembro.

Todas as informações sobre o processo seletivo estão disponíveis na página do Exame. Em caso de dúvidas, o contato com a Comissão do Exame de Seleção 2019 deve ser feito pelo e-mail processoseletivo@ifms.edu.br.