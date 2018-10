IFMS Inscrições para especialização gratuita do IFMS terminam dia 12 Curso lato sensu tem foco na educação de Jovens e Adultos

Os interessados em se inscrever na primeira especialização lato sensu, na modalidade à distância, do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), podem confirmar inscriação no processo seletivo que termina no dia 12 de novembro.

A capacitação tem foco na área educacional, "Práticas Assertivas da Educação Profissional Integrada à Educação de Jovens e Adultos", e será coordenada no Estado pelo campus do IFMS em Dourados.

A oferta é do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), em parceria com a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC). O curso será desenvolvido em 30 polos no país, sendo o Campus Dourados do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) o único no Estado.

São oferecidas 50 vagas pelo IFMS, sendo 30 são para profissionais da educação pública federal, 14 para os da educação pública estadual e seis da rede municipal, conforme tabela abaixo.

INSCRIÇÕES

Os interessados devem se inscrever pelo Portal do Candidato do IFRN. É necessário cadastro prévio no sistema. A taxa de inscrição é de R$ 30,00 e deve ser paga até 13 de novembro.

Os candidatos deverão selecionar, no ato da inscrição no processo seletivo, a ênfase em que pretendem se especializar: didática ou gestão. O edital com as regras da seleção está disponível na página da Especialização no site do IFRN.

SOBRE O CURSO

A especialização é gratuita e se destina, principalmente, a profissionais de nível superior (licenciatura, bacharelado ou tecnólogo) que atuam em instituições da rede pública de ensino que ofertam Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja).

Tem como objetivo melhorar a qualidade da educação pública em todo o país. Assim, visa implementar mudanças na prática curricular e pedagógica da Educação Profissional, interligada à Educação de Jovens e Adultos nas redes federal, estadual e municipal por meio da formação continuada de gestores, professores, tutores da educação a distância e técnicos educacionais.

SERVIÇO

Uma comissão organizada pelo IFRN fará a análise de títulos dos inscritos. O resultado preliminar deverá ser divulgado a partir de 26 de novembro, e o final, a partir do dia 29.

O período de matrículas está previsto para 3 a 5 de dezembro, com início das aulas previsto para o dia 10 do mesmo mês.

Em caso de dúvidas, os interessados devem entrar em contato com o Campus Dourados pelo telefone (67) 3410-8507 ou pelo e-mail coead.dr@ifms.edu.br.