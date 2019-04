Inscrições Inscrições para estágio no MPMS são abertas

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul abriu, nesta segunda-feira (15/4), as inscrições para o XXII Processo de Seleção de Estagiários do MPMS, conforme edital publicado no DOMPMS nº 1949. O processo seletivo disponibiliza vagas a estudantes dos níveis de ensino superior e médio regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de ensino oficial, devidamente credenciadas, autorizadas e/ou reconhecidas nos órgãos competentes e conveniadas com o Ministério Público Estadual.

Os interessados poderão se inscrever para vagas de nível superior/pós-graduação que tenham especialização, mestrado ou doutorado que sejam bacharéis em Direito ou graduados nas áreas de conhecimento de Administração; Análise, Projeto e Gerência de Sistemas; Ambiental; Arquitetura e Urbanismo; Ciências de Dados e Big Data Analytics; Compliance e Gestão de Risco; Comunicação/Jornalismo; Desenvolvimento de Sistemas; Desenvolvimento de Tecnologias Digitais; Desenvolvimento Mobile; Desenvolvimento Orientado a Objetos com Java; Design Instrucional; Economia; Engenharia Civil; Engenharia de Software; Engenharia Elétrica; Gestão em Tecnologia da Informação; História; Inteligência de Negócios – Business Intelligence; MBA em Projetos de Aplicações Digitais; Pedagogia; Segurança de Informação; Serviço Social; Tecnologias para Aplicação Web; e Web Design.

Para as vagas de nível superior/graduação, há disponibilidade para acadêmicos de Administração; Arquitetura e Urbanismo; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Comunicação/Jornalismo; Direito; Engenharia Ambiental ou Sanitária; Engenharia Civil; Engenharia Elétrica; Geografia; Letras; Pedagogia; Psicologia; Publicidade e Propaganda; Segurança do Trabalho; Serviço Social; e Tecnologia em Produção Multimídia.

Cabe destacar que as vagas de Direito, tanto nível graduação quanto pós-graduação, serão disponibilizadas para todo o Estado. Já as demais áreas, o candidato deverá verificar no edital, se há disponibilidade de vaga para a comarca de interesse.

Há ainda vagas para estudantes de nível médio/ensino médio desde que possuam a idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos na data da assinatura do Termo de Compromisso de Estágio (art. 10 da Resolução nº 015/2010-PGJ, de 27 de julho de 2010). As vagas não estão disponíveis para Capital, somente para as cidades do interior do Estado.

As inscrições serão realizadas exclusivamente no período de 8 (oito) horas do dia 15 de abril de 2019 a 23 de junho de 2019 (horário oficial de Mato Grosso do Sul) apenas pela internet, no endereço eletrônico www.fapec.org/concursos, onde estarão disponibilizados, para preenchimento e impressão, o formulário de inscrição, o boleto bancário e o edital do processo seletivo, contendo toda a regulamentação.

O valor da inscrição para os candidatos de nível superior/pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado) será de R$ 100. Já o valor da inscrição para os candidatos de nível superior/graduação será de R$ 50 e para os candidatos de nível médio será de R$ 20.

A prova escrita, com duração de 4 (quatro) horas, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada no dia 7 de julho de 2019, nas cidades de: Água Clara, Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sete Quedas, Sidrolândia, Sonora, Terenos e Três Lagoas, em local e horário a serem divulgados nos portais do Ministério Público Estadual (www.mpms.mp.br) e da FAPEC (www.fapec.org/concursos), bem como no DOMP.

A carga horária para os estagiários de nível superior/pós-graduação será de 30 (trinta) horas semanais, divididas em 6 (seis) horas diárias, das 12h às 18h e, excepcionalmente, em horário diverso, com a anuência do membro do Ministério Público, com bolsa-auxílio no valor de R$ 1.800.

Para os estagiários de cursos de graduação em Direito, especificamente, carga horária de 20 (vinte) horas semanais, divididas em 4 (quatro) horas diárias, com bolsa-auxílio no valor de R$ 743,91 (setecentos e quarenta e três reais e noventa e um centavos).

Para os estagiários dos demais cursos de graduação que cumprirem 5 (cinco) horas diárias ou 25 (vinte e cinco) horas semanais, a bolsa-auxílio terá o valor de R$ 855,50 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos)

O processo seletivo objeto deste Edital será executado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC) e terá validade de um ano, contado da data da sua homologação, prorrogável por mais um ano, a critério do Ministério Público Estadual.