Oportunidade Inscrições para Força Aérea Brasileira na Capital terminam na próxima segunda-feira "Em Campo Grande, há disponibilidade de 4 vagas"

O concurso da FAB (Força Aérea Brasileira) para a carreira militar tem vagas para Campo Grande e candidatos podem se inscrever a partir da próxima segunda-feira (14). A taxa de inscrição é de R$ 130 e as inscrições seguem até o dia 12 de junho.

O edital para o Exame de Admissão do Curso de Adaptação de Médicos da Aeronáutica foi publicado nesta semana e há 104 vagas para diversas especialidades em todo o País, como médico de família e comunidade, pediatria e otorrinolaringologia. Em Campo Grande, há disponibilidade de 4 vagas, nas seguintes especialidades: endocrinologia, medicina do trabalho, pediatria e urologia.

A prova escrita (língua portuguesa e conhecimentos especializados) será aplicada no dia 29 de julho em 18 cidades do país e Campo Grande é uma delas. Além da prova escrita, haverá inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico, prova prático-oral e validação documental.

O concurso é destinado a brasileiros de ambos os sexos e os candidatos devem ter no máximo 35 anos, completados até 31 de dezembro de 2019. Para ser incluído no QOMED (Quadro Oficial de Médicos), os candidatos devem concluir o CAMAR (Curso de Adaptação de Médicos da Aeronáutica). O curso tem a finalidade de adaptar médicos que ingressam no Comando da Aeronáutica para serem Oficiais de carreira e será realizado em Belo Horizonte Lagoa Santa (MG) em 2019. Para mais informações, confira o edital.