InscriÃ§Ãµes para Fuzileiros Navais com mil e trezentas vagas seguem abertas atÃ© 30 de marÃ§o

Oportunidade Inscrições para Fuzileiros Navais com mil e trezentas vagas seguem abertas até 30 de março 'Dentre outros critérios para seleção os candidatos passarão por verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, exame psicológico, teste de físico e análise de documentos'

A Marinha do Brasil está com inscrições abertas para o concurso de admissão ao Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais. Das 1.300 vagas disponibilizadas, 15 são para Grupamento de Fuzileiros Navais de Ládario, cidade a 419 quilômetros de Campo Grande.

As inscrições seguem possíveis até o dia 30 de março, mas são destinadas apenas a homens entre 18 e 21 anos, não isentos do serviço militar, com ensino médio completo e altura entre 1,54m e 2,00m, além de não possuir antecedentes criminais. A taxa de inscrição é de R$ 30,00. Acesse o edital pelo link.

Dentre outros critérios para seleção os candidatos passarão por verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, exame psicológico, teste de físico e análise de documentos. A seleção será feita por meio de prova escrita, no dia 29 de maio.

O curso de formação terá 17 semanas de duração e será conduzido pelo Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves, no Rio de Janeiro, e, também, no Centro de Instrução e Adestramento de Brasília, sob regime de internato e dedicação exclusiva até a formatura.

Durante o curso, além de serem proporcionados alimentação, uniforme e assistência médico-odontológica, os aprovados receberão remuneração equivalente à sua graduação, como ajuda de custo para suas despesas pessoais.