EDUCAÇÃO Inscrições para o Encceja Exterior 2019 terminam nesta sexta-feira O Encceja é formado por quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha

Foto: Divulgação

Brasileiros que não concluíram os estudos e vivem no exterior podem regularizar a situação educacional para lutar por melhores oportunidades de trabalho e até cursar a faculdade. O Ministério da Educação recebe até esta sexta-feira (05) as inscrições para a edição 2019 do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos Residentes no Exterior (Encceja Exterior).

O cadastro é gratuito e deve ser feito na página mantida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) até às 23h59 do dia 05 de julho. A prova do Encceja Exterior 2019 será aplicada em 15 de setembro, em 12 países.

QUEM DEVE FAZER ENCCEJA EXTERIOR?

As provas são destinadas a jovens e adultos que buscam certificação do ensino fundamental ou do médio por não terem tido a oportunidade de concluir os estudos na idade adequada.



Interessados em obter o certificado do ensino fundamental precisam ter mais de 15 anos. A certificação do ensino médio é para candidatos com mais de 18 anos.



O exame do Encceja Exterior 2019 será aplicado em 18 cidades: Bélgica (Bruxelas), Espanha (Barcelona e Madri), Estados Unidos (Boston, Houston, Nova Iorque e Miami), França (Paris), Guiana Francesa (Caiena), Holanda (Amsterdã), Itália (Roma), Japão (Nagoia, Hamamatsu e Tóquio), Portugal (Lisboa), Reino Unido (Londres), Suíça (Genebra) e Suriname (Paramaribo).

COMO É A PROVA?

O Encceja é formado por quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha, e uma redação.

Para conseguir a certificação do ensino fundamental, o participante é avaliado em Ciências Naturais; Matemática; Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e Redação; e História e Geografia.



Para obter o certificado do ensino médio, as áreas avaliadas são Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Linguagens e Códigos e suas Tecnologias e Redação; e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

O Inep disponibiliza materiais de estudo gratuitos, como apostilas para participantes e professores de Educação de Jovens e Adultos (EJA), além das provas do ano passado, disponíveis aqui.

POR QUE FAZER O ENCCEJA EXTERIOR 2019?

O certificado de conclusão do ensino médio é essencial para conquistar boas oportunidades profissionais e também requisito para participar do ENEM, prova que seleciona estudantes para universidades públicas, e a nota conquistada no Exame Nacional do Ensino Médio é usada para conceder bolsas de estudo em instituições particulares no Programa Universidade para Todos (ProUni).