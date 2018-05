Educação Inscrições para o prêmio Professores do Brasil vão até 28 de maio "Além de concorrer, o professor desenvolve um exercício de reflexão sobre a própria prática"

Terminam dia 28 de maio o prazo para inscrições na 11ª edição do Prêmio Professores do Brasil, uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC) juntamente com instituições parceiras que busca reconhecer, divulgar e premiar o trabalho de professores de escolas públicas que contribuem para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos nas salas de aula.

Para se inscrever, o professor precisa acessar a página eletrônica do Prêmio e enviar um relato de prática pedagógica desenvolvida com seus estudantes. O material será avaliado e pode ser selecionado para uma premiação estadual, regional e nacional. Com a experiência, além de concorrer, o professor desenvolve um exercício de reflexão sobre a própria prática, aprimorando assim o processo de aprendizagem.

Destaques na Etapa Regional

Em 2017, na etapa Regional do Prêmio, a professora Joyce Almeida de Sena, do Centro de Educação Infantil José Eduardo Martins Jallad (CEI Zedu), de Campo Grande, conquistou o primeiro lugar na categoria Educação Infantil: Creche com o relato sobre “A arte colorindo a educação infantil no CEI Zedu”. Na categoria Educação Infantil: Pré-Escola, a vencedora foi Roberta Ortega Matheus, também do CEI Zedu, com o trabalho “Para encontrar o azul eu uso pássaros”.

A professora Alessandra Aparecida Neves, da EE Presidente Tancredo Neves, de Dourados, foi campeã na categoria Ensino Fundamental: 6º ao 9º ano, com o relato “Sem tristezas constantes, sem cortes, sem mortes precoces, entender para compreender-se”. E, na categoria Ensino Médio, Luana Barbiero Vieira, da EE Menodora Fialho de Figueiredo, de Dourados, levou o primeiro lugar com o “Projeto Interdisciplinar Caminhos da Energia”.