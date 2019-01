Dourados Inscrições para profissionais temporários de apoio educacional estão abertas no site da Prefeitura

A Prefeitura de Dourados por meio da Semed (Secretaria Municipal de Educação) realiza processo seletivo simplificado para contratação de profissionais de apoio educacional para atuar nos serviços de Educação Especial (Cadastro Reserva). Os interessados devem realizar as inscrições até o dia 11 de janeiro exclusivamente pelo site da Prefeitura (www.dourados.ms.gov.br), no link que está como “chamada” da página em área com imagem rotativa, clicando no endereço (https://educacaodourados.dyndns.org/cpt).

O Cadastro de Reserva será para atribuição de aulas, a título de contrato administrativo temporário. Conforme detalhado no edital N° 4.837 (suplementar), Diário Oficial de 19 de dezembro, as subdivisões da função AE serão: professor mediador em sala de aula regular, professor itinerante, domiciliar ou hospitalar, tradutor intérprete de libras, interprete mediador de libras guia intérprete.

O Cadastro de Reserva de profissional AE, para atuar nos Serviços de Educação Especial, não tem caráter classificatório.

O candidato deve observar a documentação exigida no edital, conforme a função desejada. É necessário preencher ficha de inscrição eletrônica e anexar os documentos comprobatórios.

A Semed destaca que a inscrição é realizada exclusivamente por meio do endereço eletrônico, no link próprio. A mesma efoi aberta nesta segunda-feira (07) e segue até às 23h59, do dia 11 de janeiro, sem possibilidade de prorrogação.

Mais informações podem ser obtidas em contato com a Semed, via telefone: 3411-7158.