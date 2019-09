Seminário Inscrições para Seminário de Licitações e Treinamento de Conhecimento Jurídico estão abertas Além do conteúdo de qualificação, servidores também receberão acesso à plataforma jurídica que vai subsidiar o trabalho dos gestores de compra de MS

Servidores que trabalham com gestão de fiscalização de contratos e compras no Governo de Mato Grosso do Sul, podem fazer suas inscrições para o Seminário de Licitações e Treinamento de Conhecimento Jurídico, até segunda-feira (09.09). O evento conta com a participação de procuradores do Estado, advogados e gestores de fiscalização de contratos públicos. Dentro do escopo da lisura, transparências e da economia nas ações de compra do Poder Público, o objetivo do evento é promover a melhoria contínua de processos licitatórios visando a operacionalidade no menos custo e o aprimoramento da gestão pública, através de palestras e treinamento da plataforma de conhecimento jurídico que disponibiliza mais de 5.000 volumes entre revistas, vídeos, informativos, livros e códigos para consultas online. A ferramenta vai de encontro com a premissa adotada pela atual gestão de atuar nos processos de licitação com a máxima da veracidade e concorrência leal.

A conferência, que acontece no Centro de Convenções Ruben Gil de Camilo, vai contar com a palestra do Joel Menezes Niebhur com o tema Planejamento de Licitações – abordagem em estudo técnico preliminar e termo de referências.

A abertura do evento será às 14h, e conta com a participação dos secretários Eduardo Riedel (Segov), Roberto Hashioka (SAD)

e da secretária Especial Ana Carolina Nardes. Também palestra no no seminário a Procuradora do Estado Vanessa de Mesquita e Sá – com o tema Erros mais comuns em certames licitatórios; e da advogada Luciana da Cunha Araújo Matos de Oliveira, que vai abordar ‘Gestão e Fiscalização de Contratos’.

“Toda licitação exige muito conhecimento para quem faz parte do processo e o seminário, assim como um acervo trazem doutrinas e materiais jurídicos que são fundamentais aos técnicos e servidores, Além de ser uma ferramenta de consulta extremamente eficaz para garantir ainda mais uma ação justa, transparente, eficiente, visando semprea economicidade”, ressaltou a Secretária Especial e Superintendente de Gestão em Compras e Material, Ana Carolina Nardes.

Na ocasião também será apresentada a plataforma digital de conhecimento jurídico da Editora Fórum. A apresentação e treinamento será feita pela supervisora de Relações Institucionais da editora, Fernanda Vieira de Souza. Para fazer a inscrição, o servidor deve acessar este link. http://ww2.cursos.escolagov.ms.gov.br/EscolaGov

Programação 10 de setembro