InscriÃ§Ãµes para Universidade da Melhor Idade seguem atÃ© dia 13

Universidade Inscrições para Universidade da Melhor Idade seguem até dia 13

As inscrições da Universidade Aberta da Melhor Idade (Unami) estão abertas e podem ser feitas até o dia 13 de março, data em que começam as aulas da Unami. O projeto da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (PROEC) da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS, unidade Dourados, já formou duas turmas desde que iniciou as atividades em 2014.

O objetivo da Unami é promover qualidade de vida para pessoas acima dos 55 anos de Dourados e região. Os alunos da Universidade da Melhor Idade participam de aulas sobre Direito e Cidadania, Educação Ambiental, Filosofia, Saúde, Noções de Informática, Espanhol Básica e Lazer e Turismo. As aulas são todas às quartas-feiras, das 13h30 às 16h30, no Bloco D da UEMS de Dourados, na Cidade Universitária.

Os novos alunos devem apresentar no ato para a matrícula, documentos pessoais (RG e CPF). As inscrições podem ser feitas no Bloco D da UEMS na Secretaria de Enfermagem, Biologia e Turismo. Mais informações pelo telefone: 98203-7529.