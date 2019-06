EDUCAÇÃO Inscritos no Sisu já podem conferir resultado na primeira chamada; matrícula vai até dia 17 Opção de vaga escolhida e todas as informações estão no site

Os estudantes interessados em cursar universidades públicas e se inscreveram no Sisu, o Sistema de Seleção Unificada, já podem conferir se foram selecionados para a primeira chamada. Caso tenham conseguido a aprovação, devem fazer a matrícula na instituição, a partir da próxima quarta-feira, dia 12 de junho até o dia 17, a próxima segunda-feira. Quem não foi chamado por nenhuma universidade, deve se inscrever na lista de espera, a partir dessa terça-feira (11). O prazo para a lista de espera também termina na próxima segunda-feira (17). A opção de vaga escolhida e todas as informações estão no site sisu.mec.gov.br. Quem se inscrever para a segunda chamada deve ficar atento e procurar as instituições a partir do dia 19 de junho, para saber se foi convocado a fazer a matrícula.