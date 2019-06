FOTOGRAFIA Inspirado no avô, Marcos Maluf realiza exposição na Câmara da Capital Fotojornalista retrata cotidiano na visão de um boêmio

Auto-retrato de Marcos Maluf Foto: Marcos Maluf

Será realizada Exposição Fotográfica de 25 a 28 de junho na Câmara Municipal de Campo Grande. Os registros do fotógrafo Marcos Maluf ficarão expostos no corredor de acesso aos gabinetes do vereadores, a visitação pelo público é livre. Marcos traz lembranças através da visão de mundo do avô, Clóvis Maluf, que foi o grande incentivador para que Marcos seguisse pelos caminhos da fotografia, em homenagem ao avô a Exposição foi intitulada 'Olhares do Boêmio'.

No dia 25 de junho, às 8 horas, haverá abertura da exposição, pelo vereador William Maksoud, presidente da Comissão Permanente de Cultura da Casa de Leis, e pelo proponente vereador Dr. Lívio.

Marcos Maluf de Souza é fotojornalista há 3 anos e, em 2018, ficou em segundo lugar no Prêmio Águas Guariroba.

Formou-se em jornalismo e conta que desde criança sempre gostou de fotografia. “Lembro de ficar sentado com meu avô, vendo o jornal impresso e conversando sobre as fotos. Ele, um grande poeta, dizia que a fotografia era poesia também. Que as pessoas se comunicavam através da fotografia”, afirmou.

Maluf trabalhou em jornal impresso da Capital e contou que se sentiu realizado pela conquista de ver uma foto assinada com seu nome na capa de um jornal.

O fotógrafo falou ainda sobre quando perdeu o avô e as lições deixadas por ele. "Perdi meu avô há dois anos atrás, finalzinho de abril. Ele quem me ensinou que eu posso ser o que eu quiser, na hora que eu quiser, sabe?", comentou Marcos.

SERVIÇO

A exposição ficará no corredor de acesso aos gabinetes, do dia 25 a 28 de junho, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, Bairro Jatiúka Park.