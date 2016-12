Economia Instabilidade financeira mostra novas saídas para a classe empresarial

A crise está terrível, não há como negar, há mais de 12,5 milhões de desempregados no país, a dívida pública vai para 90% do PIB, o Tesouro está no seu limite, a maioria dos Estados e Municípios está de mal a pior. Pode não haver remédio para isso, mas também não se pode olhar só para o que há de ruim, é necessário acreditar que ainda existe esperança para o setor empresarial do país.

Por conta do momento atual da economia, após quatro meses de alta, a indústria volta a estar pessimista. Crise no setor empresarial, crise econômica, crise política, crise ética.

Dentre tantos desencontros econômicos, empresários de todo país têm apostado no marketing promocional para alavancar seu negócio. Aliado a visibilidade do negócio, o marketing promocional tem o objetivo de evidenciar a percepção do seu valor por meio de técnicas promocionais objetivando a compra, o uso, a fidelização ou a experiência de produtos e serviços.

Para Érico Santos, presidente da Massajá, a crise separa os pequenos dos grandes líderes. “É necessário sempre olhar para frente, entender que é preciso estar onde o consumidor estar e o marketing promocional nos concede as mais variadas possibilidades", completa.

Seja em eventos, feiras, ambientes cenográficos ou qualquer que seja a necessidade do empresário, a Power Full está apta a atendê-lo, é o que diz a presidente, Amábily Nunes, destacando as principais atividades do setor. “O marketing promocional busca soluções práticas para que esteja tudo dentro do esperado, minimizando possibilidades de surpresas . A marca precisa ser vista para ser lembrada e consumida, a Power Full faz esse papel”, disse Amábily.