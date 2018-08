Tempo Instabilidade pode provocar chuva nas regiões Sul e Pantaneira do Estado

Foto: Edemir Rodrigues

Mudanças no tempo estão previstas para esta terça-feira (14.8) com possibilidade de formação de novas áreas de instabilidade que pode provocar chuva a partir do período da tarde nas regiões Sul e Pantaneira. As demais áreas seguem sem expectativa de chuva.

A umidade relativa do ar oscila de 90% a 35% e as temperaturas de 12ºC a 35ºC. Os ventos ficam de fracos a moderados com rajadas. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Confira o mapa.