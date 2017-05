Tempo Instabilidade predomina em Mato Grosso do Sul e temperatura máxima pode chegar a 26ºC

Foto: Ivanildo Gonçalves

Neste sábado (20.5) as áreas de instabilidades devem predominar sobre Mato Grosso do Sul, deixando o tempo nublado com chuva a qualquer hora do dia e as temperaturas começam a diminuir.

No domingo (21), as regiões sul e sudoeste (faixa que vai de Sete Quedas a Porto Murtinho) o tempo será de sol entre nuvens com pancadas de chuvas isoladas. Nas demais áreas, a condição será tempo nublado, com temperaturas amenas com possibilidade de chuva fraca.

As temperaturas podem variar em torno de 15°C a 26°C.