Clima Instabilidades promete tempo chuvoso hoje em MS "A umidade relativa do ar varia de 90% a 35%"

Foto: G1/ O Globo

Instabilidades persistem na região Sul de Mato Grosso do Sul possibilitando chuva forte e volumosa. As demais áreas seguem com céu parcialmente nublado com pancadas de chuvas à tarde.

A umidade relativa do ar varia de 90% a 35% e as temperaturas de 19ºC a 35ºC. Os ventos devem ser de fracos a moderados.

As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).