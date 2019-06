MODERNIDADE Instalação de 42,2 mil lâmpadas de LED poderá gerar economia de R$ 14 milhões ao ano à Capital Prefeitura promete que até o final desse ano 62% de Campo Grande terá lâmpadas de LED

Grande "girassol" de lâmpadas sendo preparado para instalação Foto: Divulgação/PMCG

A Prefeitura de Campo Grande, publicou hoje (28), através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), no Diário Oficial, dois extratos de contratos com empresas que vão fornecer lâmpadas de Light Emitting Diode, ou Diodo Emissor de Luz (LED). Em dois lotes da Capital serão investidos R$ 8,7 milhões, nessa ação, direcionados à duas prestadoras de serviço e fornecedora dos equipamentos.

Segundo o executivo municipal, serão investidos cerca de R$ 25 milhões em lâmpadas de LED, e outros R$ 6 milhões serão direcionados à Construtora B&C Ltda, que ficará responsável pela instalação das lâmpadas.

Conforme a Prefeitura, com a instalação das lâmpadas, serão economizados R$ 14 milhões ao ano, cálculo que leva em conta a redução de 42,72% no gasto com energia elétrica por lâmpada.

Contrato celebrado em 11 de junho, detalha que a empresa Delvalle Materiais Elétricos foi contemplada com mais de R$ 5,6 milhões para fornecer as lâmpadas e ainda em Latina de iluminação, serão investidos R$ 3,1 milhões. No total, serão instaladas 46.250 lâmpadas na Capital.

Ao final desse ano, a administração promete que 62% da iluminação pública será toda de LED, o que deve dar uma ar de modernidade à Capital de Mato Grosso do Sul. Os mais de 46 mil pontos de iluminação terá custo mensal de R$ 1.334.775.

Serão economizados cerca de R$ 570,2 mil por mês com instalação de 42,2 mil lâmpadas. Além de economia, as lâmpadas de LED também colaboram para preservação do meio ambiente, no geral, elas gastam 42,72% menos que amarelinhas, as lâmpadas de sódio.