CLIMA Instável: regiões com 90% de chances de chuva em MS Confira o clima para essa sexta-feira na Capital e interior; apenas um município terá dia sem chuva.

Naturalmente o tempo de chuvas em MS é de novembro a março Foto: Reprodução

A chuva deu uma parada ontem, mas hoje (10) o tempo segue instável em Mato Grosso do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas especialmente na região leste do estado, sentido Três Lagoas, Brasilândia.

Em Campo Grande o dia será de Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima ficará na casa dos 22ºC e a máxima não passa dos 33ºC. O clima Tempo aposta em 86% de chances de chuva.

Dourados registra Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. A mínima será 23ºC e máxima 35ºC. Com 90% de chances de chuva.

Corumbá não terá chuva, mas o dia permanecerá nublado. A mínima deve ser de 24ºC e máxima de 35ºC .

Na fronteira pode chover, mas será rápido. Em Ponta Porã o dia terá mínimas de 22ºC e máxima de 33ºC. O Clima Tempo aposta em 71% de chances de chuva.

Já ao Leste do Estado, em Três Lagoas, o clima será de Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. A mínima será de 24ºC e máxima de 34ºC. Nessa região a meteorologia acredita que há 90% de chances de chuva.

Confira as demais regiões no mapa do clima abaixo.