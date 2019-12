Instituto alerta para chuva intensa atÃ© o fim da manhÃ£ de quarta em MS

Chuva intensa Instituto alerta para chuva intensa até o fim da manhã de quarta em MS Aviso aponta para chuva entre 20 e 30 milímetros por hora e ventos de 40 a 60 km por hora

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta para chuva intensa em todo Mato Grosso do Sul até às 11h de quarta-feira (11). O aviso aponta para chuva entre 20 e 30 milímetros por hora e ventos de 40 a 60 km por hora.

Segundo o instituto, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos.

Em Campo Grande, a quarta-feira deve ser de céu parcialmente nublado pela manhã, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde e a noite. A temperatura mínima prevista é de 22ºC e a máxima de 27ºC.

Em Dourados e Corumbá os termômetros também ficam entre 22ºC e 27ºC. A mínima para Três Lagoas é de 24ºC e a máxima de 29ºC.

De acordo com o Inmet, na quinta-feira as instabilidades aumentam principalmente nas regiões centro-norte e nordeste de Mato Grosso do Sul, onde há possibilidade de queda de granizo.

No dia seguinte, o tempo melhora a partir do sul do Estado e as instabilidades ficam mais isoladas, sem ocorrência de granizo.