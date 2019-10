Alerta Instituto alerta para tempestade até o fim da noite em 73 municípios de MS Inmet avisa para ventania de até 60 km por hora e queda de granizo na maior parte do Estado

Céu parcialmente nublado nos altos da Avenida Afonso Pena, em Campo Grande (Foto: Paulo Francis)

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de tempestade com ventos de até 60 km por hora e queda de granizo em pelo menos 73 municípios de Mato Grosso do Sul. O aviso é válido até às 23h desta terça-feira (15).

Estão na lista os municípios de Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Caracol, Chapadão do Sul, Corguinho, Coronel Sapucaia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina e Dourados.

A lista também consta com Eldorado, Figueirão, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jaraguari, Jardim, Jateí, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina e Novo Horizonte do Sul.

Também aparecem no alerta Paranhos, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde, Rochedo, Santa Rita do Pardo, Sete Quedas, Sidrolândia, Sonora, São Gabriel do Oeste, Tacuru, Taquarussu, Terenos, Vicentina e Água Clara.

Em boletim divulgado hoje, o Inmet aponta para quarta-feira de tempo seco, com temperaturas amenas no período matutino e elevando-se rapidamente à tarde. Pancadas isoladas de chuva devem atingir as regiões norte e sul.

Na Capital, a mínima será de 22 graus e a máxima de 25 graus. Em Dourados, os termômetros ficam entre 18 e 30 graus. Já em Corumbá, a temperatura vai dos 22 aos 25 graus. Em Três Lagoas, a mínima prevista é de 24 graus e a máxima pode chegar aos 38.

Na quinta-feira, as máximas se aproximam dos 40 graus no norte e chegando aos 36 em Campo Grande. O forte calor e a umidade relativa do ar podem contribuir para pancadas isoladas à tarde. No sábado, o dia deve ser ensolarado na maior parte do Estado. No sul podem ocorrer chuvas isoladas.