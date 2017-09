Oportunidade Instituto de Identificação oferece 40 vagas para contratação temporária

Foto: Edemir Rodrigues

O Instituto de identificação Gonçalo Pereira está com as inscrições abertas para a contratação de servidores temporários. Ao total são 40 vagas disponíveis em 13 municípios. O edital do concurso foi publicado na página 2 da edição do Diário Oficial do Estado (DOE) de sexta-feira (1.9).

Com objetivo de ampliar o atendimento dos Postos de Identificação de todo Estado, estão disponibilizando vagas para os municípios de Campo Grande (24), Dourados (9), Aquidauana (5), Corumbá (5), Naviraí (5), Nova Andradina (5), Ponta Porã (8), Paranaíba (5), Três Lagoas (8), Jardim (5), Coxim (5), Fátima do Sul (5) e Costa Rica (5).

Os temporários contratados irão trabalhar por um período máximo de doze meses no Instituto de Identificação Gonçalo Pereira, e em seus postos de atendimento. Eles terão que administrar e executar as demandas técnico-administrativas, como lançar dados e informações em terminais de computador, preencher e conferir formulários, atender e encaminhar ligações, controlar a movimentação de pessoas na dependência da repartição pública, operar equipamentos de informática e sistemas governamentais.

Para se inscrever o candidato deverá acessar o endereço eletrônico, preencher todos os itens do formulário de inscrição, imprimir, assinar e anexar a cópia dos documentos. Conforme o edital o formulário de inscrição preenchido e assinado e os documentos deverão ser colocados em envelope, sem timbre, lacrado e entregues no setor de Recursos Humanos da sede da Sejusp, localizada na avenida do Poeta, s/n, Bloco VI, Parque dos Poderes, CEP 79031-902, Campo Grande – MS, nos dias úteis das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Será possível também postar o documento pelos Correios, preferencialmente por Sedex via Correios, com A.R., para o endereço constante no item 3.3, desde que postados dentro do período das inscrições. O candidato deverá conferir a documentação, pois, após o envio do envelope, não poderá haver substituição, complementação ou inclusão de documentos.