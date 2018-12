Seminário Instituto e universidade organizam seminário para abordar ‘resgate ancestral da mulher’ Haverá palestras, debates e lançamento de ação social

A origem da mulher será tema de seminário nesta quinta-feira (13), no auditório da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande. O I Seminário Nacional Sobre a Evolução Consciente da Matriz-Mulher é realizada pela universidade em parceria com o Instituto Sistêmico Ágora e a proposta é trazer resgate da ancestralidade da mulher.

A temática do evento será o desenvolvimento humano sob a perspectiva sistêmica, visando o papel da mulher frente a esse contexto. O embasamento do seminário será na teologia e filosofia de Bert Hellinger, onde debaterá as origens do ser humano, mas com enfoque na mulher.

“Terá o resgate ancestral do ser humano, para trazer a sua origem e tudo o que a mulher contribui”, disse Mariana dos Anjos Santos, diretora jurídica do Instituto Ágora.

O evento é aberto ao público geral, mas destina-se principalmente aos profissionais da sociedade como um todo e em especial aos da área da saúde, educação, direito e gestão organizacional. “Será a abertura para uma profunda compreensão sobre o movimento da vida, voltado especificamente para a matriz da Mulher, enquanto filha, mãe, esposa, trabalhadora, enfim, explorando o seu potencial”, disse.

Os interessados em participar do Seminário poderão entrar em contato através do site, clicando aqui, para realização da inscrição. Mais informações serão disponibilizadas pelo Facebook ‘Evolui Rede Sistêmica‘, Instagram, ou no evento do seminário no Facebook. O telefone do Instituto Ágora é 3322-4001.