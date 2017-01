Luther King Instituto na Capital abre 200 vagas para cursos de tecnologia

Foto: Divulgação

O Instituto Luther King está com matrículas abertas para quatro cursos. Além do curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e vestibular, o instituto oferece também três cursos com foco em tecnologia.

Serão oferecidas para 2017, 140 vagas para o curso preparatório para o Enem e vestibular e 100 vagas para os cursos de tecnologia, sendo eles, Rede de Computadores, Informática Básica e Métodos Criativos Por Meio Dos Recursos Digitais.

Segundo a coordenadora pedagógica Janilce Meire Gomes Muniz, esses cursos são uma ótima oportunidade para os estudantes que se encontram em condições de vulnerabilidade social. “Todos os inscritos passarão por uma análise socioeconômica, de histórico escolar e renda per capita familiar do estudante”, explica.

Curso preparatório - As disciplinas oferecidas são Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Biologia, Física, Química, Literatura, Espanhol, Atualidades, Redação e Interpretação de Texto. Para realizar a inscrição, o estudante deve apresentar foto 3x4 colorida, documento de identidade e CPF, comprovante de residência (luz, água, telefone) e de renda familiar, Número de Identificação Social (NIS), modelo 19 de escola pública ou boletim anual do 1º e 2º anos para quem está cursando o 3º ano. As inscrições vão até 25 de janeiro.

Cursos de tecnologia – Os cursos de Rede de Computadores, Informática Básica e Métodos Criativos Por Meio Dos Recursos Digitais, terão seu início em fevereiro. Para o curso de Rede Computadores é necessário ter entre 14 e 18 anos e conhecimentos prévios de informática. As inscrições vão até 25 de janeiro.

Local das Inscrições: Av. Fernando Corrêa da Costa, 603 – Centro

Dúvidas: (67) 3384-8919 / pedagogico@lutherking.org.br