Doação Instituto Sangue Bom será lançado nesta segunda-feira na Capital



Com o objetivo de cadastrar maior número de doadores regulares nos bancos de sangue de Mato Grosso do Sul, e conscientizar a população sobre doação de sangue e medula óssea, será lançado hoje (17), às 19h30, no auditório da Ordem dos Advogados Brasileiros (OAB), o Instituto e Site Sangue Bom.



O Instituto é uma extensão do Projeto Sangue Bom que nasceu em 2015, idealizado por Carlos Alberto Rezende, conhecido como Prof. Carlão, quando foi diagnosticado com aplasia medular. Diante de sua luta pela vida, abraçou a causa e viu como missão conscientizar e mobilizar a sociedade no engajamento das causas relacionadas à doação de vida.



Carlão explicou que durante sua jornada muitos parceiros se uniram ao mesmo ideal, e com isso o Projeto ganhou proporções maiores. “Hoje temos profissionais de várias áreas, dispondo um pouco do seu tempo ou do seu talento para ajudar o próximo, nossa missão vai além da mobilização de doadores, é um trabalho de solidariedade”, ressaltou Carlão.



“O Instituto Sangue Bom nasce agora, cheio de ideias e pessoas do bem. Queremos compartilhar informações quebrando preconceitos e mitos sobre doação. E vamos além, almejamos trabalhar com campanhas de doações de cordão umbilical e órgãos”, acrescentou Carlão.



Conforme relata o idealizador, as palestras do Instituto são gratuitas e continuarão, de forma crescente, levando informação a todo público, e com isso objetivando ser um canal de captação de doadores. “Mais campanhas também serão desenvolvidas, nas áreas de saúde, ambiental e esporte, sempre ligadas à solidariedade”, destacou.



Na ocasião será lançado o site do Instituto para que as pessoas tenham acesso fácil sobre o assunto e conheçam os caminhos para se tornarem um doador. "É dessa maneira maior será acessibilidade para que todos descubram que o dom da vida está em cada um", finalizou Carlão.



A entidade que nasceu a partir da história do Prof. Carlão ganhou proporções e hoje é realidade. Só para se ter uma ideia, de acordo com um levantamento feito pelo Instituto Sangue Bom, de setembro de 2015 a setembro de 2016, foram realizadas mais de 40 campanhas, sempre com orientação logística e estrutural do Hemosul, e o resultado é incrível: Em Campo Grande, o número de pessoas cadastradas como doadores de medula óssea aumentou em 85%. E isso é só o começo!



Instituto Sangue Bom



O Instituto Sangue Bom tem como objetivo levar projetos de conscientização para mobilizar a sociedade e promover o engajamento nas causas relacionadas à doação de vida. Mas acima de tudo é um trabalho de solidariedade.

As palestras do Instituto, que são gratuitas, continuarão também de forma crescente, levando informação a todo público, e com isso objetivando ser um canal de captação de doadores.



Mais campanhas também serão desenvolvidas, na áreas de saúde, ambiente, cultura e esporte, sempre ligadas à solidariedade.

Nossa ambição é ter um breve um corpo técnico-científico para produzir materiais de referência e cursos de qualificação ou formação nessas áreas, sempre com foco na solidariedade.



O Instituto Sangue Bom nasce cheio de ideias e pessoas do bem, e queremos compartilhar informações quebrando preconceitos e mitos sobre a doação.



Serviço

Evento: Lançamento Site e Instituto Sangue Bom

Data: 17/04 (Hoje)

Horário: 19h30

Local: Auditório da OAB/MS – Av. Mato Grosso, 4.700