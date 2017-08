Intercambistas da Universidade de Washington Intercambistas da Universidade de Washington conhecem a UCDB

Acadêmicos americanos também conheceram a Rádio FM Educativa UCDB 91,5

Doze acadêmicos da Universidade de Washington – Tacoma nos Estados Unidos estiveram presentes na quarta-feira (16) no campus da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). Depois de três semanas viajando pelo Brasil, os intercambistas vieram conhecer a UCDB, que é parceira da Universidade de Washington, e a parte cultural e indígena de Campo Grande.

Durante duas semanas tiveram aulas de português, estudo dos movimentos e sistemas sociais brasileiros e desenvolveram projetos de mídia na cidade de São Paulo (SP). Aqui na Capital, participaram de palestras no Congresso Internacional de Direitos Humanos sediado na Católica e aproveitaram para conhecer mais sobre a instituição e o acervo de estudo da cultura indígena da Instituição.

Acompanhados por colaboradores do Setor de Relações Internacionais da UCDB participaram de um tourpela Universidade onde visitaram e conheceram a Biblioteca Pe. Félix Zavattaro e o acervo indígena, o Laboratório de Comunicação e FM Educativa UCDB, onde entraram ao vivo na 91,5.

Receberam em uma reunião no plenário, as boas vindas da assessoria de Relações Internacionais da Católica, Dra. Alinne Pereira de Castro, de alguns discentes do programa de Pós Graduação em Biotecnologia e do Reitor Pe. Ricardo Carlos. “Há alguns anos nossa Universidade começou a desenvolver a internacionalização, e é muito importante para nós receber e conhecer estudantes de todas as partes do mundo”, enfatizou o reitor.

“É muito importante para os meus alunos terem esta experiência, pois conhecer outros lugares, outras pessoas e trocar experiências fazem com que você tenha um ponto de vista diferente sobre a sua própria pesquisa”, enfatizou a professora de “Métodos da mídia e pesquisa em movimentos Sociais” da Universidade de Washington, Angélica Macklin. Já Alicia Cassell de 21 anos, acadêmica de Comunicação contou: “Estar aqui é ótimo, é fazer uma colaboração diferente, aprender com cada um e poder criar algo novo disso”.

Participaram na UCDB também de palestras sobre o estado do Mato Grosso do Sul e questões indígenas do Estado. Fazem ainda, durante a estadia no Brasil, uma viagem para a cidade de Bonito, e visitas à comunidades indígenas, quilombolas e ao Museu das Culturas Dom Bosco.