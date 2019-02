FIM DO CAOS Interdição da Afonso Pena com a 14 será liberada hoje Obras foram finalizadas 15 dias antes do previsto

No último sábado (23), o prefeito Marcos Trad (PSD) vistoriou o trecho em obras do Reviva Foto: Reprodução/Correio do Estado

Trecho da Avenida Afonso Pensa com a rua 14 de Julho, que passa por obras do Reviva Campo Grande, será liberado nesta terça-feira (26), com antecêndia de 15 dias do prazo previsto.

O trânsito no trecho está impedido desde o dia 7 de janeiro e a previsão inicial era de que permanecesse bloqueado por 90 dias.

Conforme a assessoria de imprensa do Reviva, atuação concentrada das equipes e adoção de trabalho em turno estendido permitiu a conclusão das obras e a consequente liberação antecipada.

Além da requalificação da via, também foi finalizado o alicerce do famoso relógio, que será instalado na rua 14 de Julho, no local onde ficava o original, na década de 30. Monumento, que ficará em um canteiro, será apenas uma homenagem e não irá marcar as horas.

No último sábado (23), o prefeito Marcos Trad (PSD) vistoriou o trecho em obras do Reviva. Já na sexta-feira (22), prefeito se se reuniu com a Energisa, solicitando agilidade na instalação da parte elétrica. A empresa havia pedido 210 dias para a conclusão dos trabalhos, mas a Prefeitura solicitou que tudo fosse finalizado em 150 dias.

“São vários itens envolvidos e, em relação a parte elétrica, a rede será subterrânea, o que exige embutir a fiação elétrica, retirada de postes, entre outras coisas. E nos foi dito que irão cumprir nossa solicitação”, afirmou Trad no dia.

Segundo a assessoria do Reviva, a redução nos dias não tem impacto no prazo para entrega das obras, que continua para novembro. A solicitação do Executivo Municipal é para evitar atrasos na finalização do projeto.