Invenção que otimiza ovinocultura é 2ª patente concedida à UFGD

A mudança no gosto de consumo dos brasileiros é constante e, embora a preferência ainda seja por carne bovina, a ovinocultura vem ganhando cada vez mais espaço no mercado, pois além da crescente demanda interna pela carne de ovelha, a comercialização de lãs, queijos e couro também vem aumentando.



Esse aumento na produção exige aperfeiçoamento genético das raças e otimização dos sistemas de criação dos ovinos. Com foco nesse mercado, um grupo de pesquisadores da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) desenvolveu um equipamento especialmente projetado e construído para a melhoria das atividades que envolvem a ovinocultura. Trata-se do Tronco de Contenção para Ovino.



Segundo pedido de patente concedido à UFGD, a invenção visa facilitar o manejo de ovinos na realização de todos os procedimentos em um só local, como pesagem, vermifugação, vacinação, banho samicida, casqueamento, tosquia, corte de cauda, ordenha, pesagem, apartação, entre outras. Isso aumenta a relação custo-benefício, com a diminuição de tempo e aumento na qualidade, pois, com o animal contido, diminui-se o desperdício de medicamentos durante a aplicação e evita-se que o animal e o operador se machuquem.



Como funciona

Atualmente, o processo é feito em um tronco onde os animais ficam em fila e as ovelhas são contidas por cordas ou pelo próprio homem, ocasionando machucados e até mesmo fraturas no animal. Já com o Tronco de Contenção, fecham-se as porteiras e a pescoceira é ativada por uma barra com catraca, ajustando a armação para contenção pelo meio. A lateral do Tronco tem porteiras de acesso e um fosso que facilita o manejo com o ovino, fazendo com que o operador fique próximo e ao mesmo nível de altura que o animal, diminuindo os problemas com postura. O Tronco possui, ainda, chão móvel para procedimentos de inseminação.



“A maioria das pessoas não enxerga a possibilidade da experiência adquirida na pesquisa trazendo, além de artigos, patentes aplicadas ao sistema de produção com benefícios diretos à comunidade. Nesse caso, se uma empresa se interessar em produzir o tronco, isto será efetivado”, garante Fernando Miranda de Vargas Junior, um dos pesquisadores envolvidos.



O trabalho é fruto do grupo de pesquisa Ovinotecnia, registrado na UFGD e no CNPQ, pelos inventores Fernando Rossi Camilo, Fernando Miranda de Vargas Junior, Cássio Oliveira Camilo, Celso Gonçalves Camilo Junior, Alexandre Rodrigo Mendes Fernandes e Marcio Rodrigues de Souza.



Propriedade Intelectual



O Núcleo de Inovação e Propriedade Intelectual (NIPI) da UFGD, vinculado à Coordenadoria de Pesquisa, desenvolve ações, estrategicamente, em parceria com docentes, discentes e técnicos administrativos, para garantir direitos sobre as criações nos campos industrial, científico, literário e artístico, de modo que possam ser aplicados na sociedade. “A concessão de patentes é uma das evidências da excelência das pesquisas realizadas na UFGD”, afirma o coordenador de Pesquisa da Universidade, Nelson Luis de Campos Domingues.



O NIPI agradece os esforços e dedicação dos pesquisadores na busca de geração de novos produtos que promovam o reconhecimento moral tanto dos próprios pesquisadores quanto da Universidade nas ações de patente e propriedade intelectual em geral.