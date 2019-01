Investimentos Investimento de R$ 323 milhões no setor de energia vai beneficiar cinco municípios de MS

Investimento de R$ 323 milhões na implantação de novas linhas de transmissão de energia elétrica em Mato Grosso do Sul vai beneficiar cinco municípios do Estado. Na última semana de 2018, o grupo Neoenergia, responsável pelo empreendimento, garantiu a aprovação de empréstimo junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a execução deste e de outros projetos da empresa.

Em 7 de novembro passado, os membros do Conselho Estadual de Controle Ambiental (Ceca) – que é presidido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) – aprovaram a emissão de licenças prévias para construção das novas linhas de transmissão de energia elétrica da Neoenergia, com capacidade de 230Kv.

De acordo com o projeto da Neoenergia, a Linha de Transmissão passará por cinco municípios do Mato Grosso do Sul: Campo Grande, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante, Dourados e Terenos. Com um aporte orçado em R$ 323 milhões, a nova LT terá 400 quilômetros de extensão, gerando em sua construção mais de mil vagas de emprego para a região.

“A questão da energia elétrica é fundamental para que possamos atrair novas indústrias para o Estado. A implantação dessas novas linhas de transmissão nesses cinco municípios dá um ganho de competitividade para a região Sul e abre mais um leque de oportunidades para novos empreendimentos. Nas questões ambientais, a execução desse projeto já tem o aval do Ceca. A notícia de que empresa garantiu recursos para obra nos deixa otimistas e com boas perspectivas”, avalia o secretário da Semagro, Jaime Verruck