Investimento Investimento em logística vai dar competitividade aos produtos de MS Reinaldo Azambuja vai pedir agilidade do TCU em parecer sobre ferrovia

O governador Reinaldo Azambuja irá conversar com os ministros Tribunal de Contas de União (TCU) sobre a importância de agilizar o parecer sobre a renovação e aumento da capacidade da Ferrovia Paulista. Ele falou sobre o assunto nesta terça-feira (5.2) com o diretor de Relações Governamentais da Rumo, Emanoel Tavares Costa Junior.

O crescimento da capacidade na Malha Paulista permitirá a ampliação dos embarques na Ferronorte nos terminais de Chapadão do Sul e Aparecida do Taboado – respectivamente, a 333 e 448 quilômetros de Campo Grande – e abre a possibilidade de criação de novos pontos de embarque em Mato Grosso do Sul. “É um investimento importante que vai dar competitividade aos produtos sul-mato-grossenses. No Tribunal de Contas, vamos mostrar a importância para o desenvolvimento do Estado”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja.

Até 2017, a Ferronorte, que tem 755 quilômetros, de Santa Fé do Sul (SP) a Rondonópolis (MT), não tinha nenhum terminal em operação em Mato Grosso do Sul. “Com a ação do Governo do Estado, hoje isso mudou. Foram investidos R$ 27 milhões em Chapadão do Sul e R$ 60 milhões em Aparecida do Taboado”, lembrou o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck.

Resultado: no ano passado foram transportados 600 mil toneladas de soja e milho e 611 mil litros de etanol, em Chapadão do Sul; e 1,2 milhão de tonelada de celulose, em Aparecida do Taboado. Para este ano, a previsão é de 2 milhões de toneladas de grãos, 755 mil litros do combustível e 1,5 milhão de tonelada de celulose.

A Rumo informou que recebeu o aval da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e aguarda apenas o parecer da corte de contas. A reunião no gabinete da governadoria contou também com a presença do vice-governador e secretário de Estado de Infraestrutura, Murilo Zauith; do prefeito de Aparecida do Taboado, Robinho Samara; do secretário municipal de Governo de Chapadão do Sul, Guilherme Diniz; do secretário adjunto da Seifra, Luís Roberto; e Vinicius Correa, da Rumo.