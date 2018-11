IPTU IPTU 2019 tem reajuste de 4,28% em Campo Grande Contribuintes devem receber carnê na primeira semana de dezembro

A prefeitura de Campo Grande publicou no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande), nesta quarta-feira (28), o reajuste de 4,28% no índice de cobrança do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).

O reajuste segue o que foi previsto pelo Secretário de Finanças, Pedro Pedrossian Neto. Foi levado em consideração o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial) apurado pelo IBGE, devido à variação de 4,28% entre os meses de outubro de 2017 até setembro de 2018.

Os contribuintes devem receber o carnê do imposto na primeira semana do mês de dezembro. A estimativa é arrecadar R$250 milhões até o fim de janeiro de 2019, segundo a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento.

Lembrando que quem precisa negociar dívidas no PPI (Plano de Pagamento Incentivado), também chamado de Refis, tem até o dia 23 de dezembro para comparecer até Central de Atendimento, localizada na Rua Arthur Jorge, são oferecidos descontos de até 85%.