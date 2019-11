Economia IPTU 2020 terá desconto de até 20% e e poderá ser parcelado em 10 vezes A taxa terá reajuste de 3,22% para o próximo ano; a perspectiva da prefeitura é aumentar em 5% na arrecadação

Central do IPTU no primeiro dia do Refis Natalino Foto: Marcos Maluf

O IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2020 terá desconto de 5% a 20% e poderá ser divido em até 10 vezes, de acordo com o decreto publicado no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) nesta quarta-feira (20).

O maior abatimento, de 20%, será para os contribuintes que pagarem antecipado, até o dia 10 de janeiro. Já o desconto de 10% é previsto para o contribuinte que realizar o pagamento à vista até o dia 10 de fevereiro.

Os contribuintes que decidirem parcelar em até 10 vezes, a taxa terá desconto de 5% em cada parcela. Também terá desconto de 10% sobre o valor do IPTU, os contribuintes beneficiados com o bônus do IPTU Azul relacionados e identificados no site do Município de Campo Grande.

Segundo o decreto, os descontos somente serão concedidos aos contribuintes que não tenham débitos com a Fazenda Pública Municipal e que não estejam inscritos em Dívida Ativa.

Reajuste - O IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para 2020 terá reajuste de 3,22%. o reajuste foi calculado com base no IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial) calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), entre outubro de 2018 até setembro de 2019.

Os carnês, segundo secretário Municipal de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto, serão entregues a partir da primeira semana de dezembro.

A perspectiva da prefeitura é aumentar em 5% a arrecadação em 2020. Segundo o projeto da LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2020, que tramita na Câmara Municipal, Prefeitura deverá arrecadar R$ 457 milhões com IPTU.