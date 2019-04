Corumbá Irada após perder o celular, mulher esfaqueia o marido no rosto Vítima foi encaminhada para unidade de saúde e precisou levar cinco pontos

Mulher de 33 anos acabou no ‘xilindró’ após esfaquear o marido de 41 anos no rosto, em Corumbá, município distante a 426 quilômetros de Campo Grande. Os dois teriam ido a uma festa de aniversário e ao chegarem à residência, ela teria dado falta do celular.

Irritada, pegou uma faca medindo cerca de 30 centímetros de lâmina e atingiu o homem no lado direito do rosto. Conforme informações do site Diário Corumbaense, o homem foi encaminhado para o pronto-socorro e levou cinco pontos.

Após atendimento médico, ele e a agressora foram encaminhados para a 1ª Delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência.