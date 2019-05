Fogo Irada, mulher é presa ao tentar atear fogo na casa do ex Autora tinha um mandado de prisão em aberto

Uma mulher, de 26 anos, foi presa após ser flagrada tentando atear fogo na residência do ex-namorado, na noite de ontem (20), em Corumbá, município distante a 426 quilômetros de Campo Grande.

A equipe da Guarda Municipal foi acionada pela vítima, depois da ex apresentar atitudes suspeitas tentando incendiar o imóvel. Conforme informações do site Dourados News, a mulher tentou agredir o ex, sendo que ambos entraram em luta corporal.

A autora foi encontrada com uma garrafa pet com gasolina e um isqueiro. Os guardas consultaram o sistema policial e constataram um mandado de prisão em aberto.

Diante das informações ela foi presa e encaminhada à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) para os procedimentos legais.