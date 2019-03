Barbosinha Irmã do deputado Barbosinha morre aos 74 anos após cirurgia cardíaca Paciente estava internada em Dourados

Maria Barbosa de Jesus, 74 anos, irmã do deputado estadual Barbosinha (DEM), morreu na manhã desta segunda-feira (18), em Dourados. A mulher estava internada em um hospital e o óbito ocorreu por complicações de uma cirurgia cardíaca.

A idosa era chamada de ''Tia Maria'' e teve papel fundamental na criação de Barbosinha, que perdeu a mãe ainda adolescente.

A família e amigos informam que o velório vai acontecer nesta segunda, a partir das 17h, no complexo Pax Primavera, na Rua Hilda Bergo Duarte, 1.135, em Dourados. O horário do sepultamento ainda será definido pela família que espera a chegada de familiares do outros estados.